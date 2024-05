تقرير: "تجنيد أكثر من500 شاب من البوليساريو لصالح قوات ’فاغنر’ مقابل تعويضات مالية"

ذكر تقرير لمنتدى دعم الحكم الذاتي في تندوف، المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، أن قوات "فاغنر" الروسية المنتشرة في بعض دول منطقة غرب إفريقيا، خصوصا مالي، عملت على استقطاب شباب موالين لجبهة البوليساريو مقابل العديد من الامتيازات، بما في ذلك رواتب يتم أداؤها لهم بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى وعود بالحصول على الجنسية مقابل الانتقال إلى روسيا للعمل هناك في المهام القتالية".

وقال التقرير إن "هؤلاء تمت الاستعانة بهم في أعمال الترجمة والتمويه بسبب اللهجة ولون البشرة، مقابل مبالغ مالية مجزية، ولاحقا أولئك المجندون الصحراويون توسطوا لفتح الباب أمام مشروع تجنيد 500 شاب من مخيمات تندوف، يُراد نقلهم الى مناطق مختلفة، ومنهم من سيرحل إلى روسيا للمشاركة في عمليات عسكرية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، يحصل بعدها على الجنسية والمساعدة في الاستقرار، مع واجب شهري يفوق 3000 دولار"

وقال تقرير المنتدى المعارض لجبهة البوليساريو، إن "بعض الأهالي استطاعوا بطرقهم الشخصية، وباستعمال علاقات القرابة مع بعض كبار التجار، أن يحصلوا على معلومات مهمة مفادها أن ’فاغنر’ استعانت بشباب من المخيمات قامت بتدريبهم وتأهليهم للمشاركة معها في عمليات بالساحل الإفريقي"

وأورد المصدر أن"هجوم عناصر ’فاغنر’، قبل أيام على الأراضي الموريتانية، واقتحام قريتي دار النعيم ومد الله، وإطلاق النار واعتقال أشخاص وإصابة آخرين بجروح، كشف أسرارا خطيرة، بعد حديث بعض الضحايا عن مرافقة ملثمين لمجموعة ’فاغنر’، مهمتهم تسهيل التواصل مع الضحايا"

ووفق تقرير"فورساتين" لاحظ بعض الأهالي أن "الملثمين يتحدثون بالحسانية، غير أنهم ليسوا موريتانيين، وهو الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم، ونقله موريتانيون إلى داخل مخيمات تندوف، لتبدأ جولة من البحث الجماعي عن حقيقة اختفاء عشرات الشباب الصحراوي، وعلاقته بالانخراط مع ’فاغنر’".

واشار التقرير الذاته إلى أنه "في الآونة الأخيرة، ظهرت معطيات مؤكدة، تفيد بتورط مجموعة ’فاغنر’ في نقل شباب إلى مالي تحت تسميات مختلفة، لكن اختفت أخبارهم ولم يعثر لهم على أثر رغم المحاولات الحثيثة من أقاربهم"

وأفاد تقرير المنتدى أن "ظاهرة اختفاء عدد من الشباب الصحراوي بمخيمات تندوف، انتشرت في ظروف غامضة، وتناسلت مناشير البحث وطلب المساعدة في العثور عليهم من طرف أهاليهم بالمخيمات، وهو أمر كان إلى وقت قريب أمرا عاديا، بسبب الظروف المحيطة بالمخيمات، وصعوبة التنقل وقساوة الطبيعة التي تتسبب في اختفاء أفراد ومجموعات وموتهم في البرية جوعا وعطشا، ناهيك عن انخراط البعض في مجموعات التنقيب أو التنقل إلى مالي وأزواد لشراء قطعان الإبل وإعادة بيعها مجزأة بمخيمات تندوف"

