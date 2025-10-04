البوليساريو تدين الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتلوح باللجوء إلى القضاء الأوروبي

أدانت جبهة البوليساريو "بأشد العبارات" الاتفاق الفلاحي الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرة إلى أنه "تم التفاوض بشأنه في ظرف خمسة أيام فقط، ومن وراء ظهر الشعب الصحراوي، وتمت المصادقة عليه على عجل من خلال إجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال، بينما استُخدم تطبيقه المؤقت كوسيلة لشلّ البرلمان الأوروبي ووضعه أمام الأمر الواقع".

وأعلنت البوليساريو "عزمها اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بكل حزم وبصيرة"، ووجهت "نداءً رسميًا إلى السلطات الأوروبية لرفض إقرار هذا الاتفاق الجديد"، الذي ينتهك حسبها "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوّض مسار الأمم المتحدة".

واعتبرت الجبهة أن "فتح مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، هو السبيل الوحيد لضمان تنفيذ أحكام المحكمة، تصرّ المفوضية الأوروبية على نهجها غير القانوني، وهو ما يحكم على الاتحاد الأوروبي بتكرار أخطاء الماضي".

وكانت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد وقعا، أمس الجمعة، بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -"العيون الساقية الحمراء" و "الداخلة وادي الذهب". وبموجب هذا الاتفاق، "ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية(الصحراء المغربية) من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.