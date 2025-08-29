عضوا الكونغرس الأمريكي في المغرب لمناقشة تطورات قضية الصحراء، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قد يعجبك أيضًا -

ناقش وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، مع عضوي الكونغرس الأمريكي مايك لولر وريتشي توريس، تطورات قضية الصحراء، مشددين على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة. حيث ناقش الطرفين تطورات قضية الصحراء.

وأكد عضوا الكونغرس الأمريكي الدور المحوري للمغرب في المنطقة، مؤكدين حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي أواصر التضامن الثنائي.

وكتب النائب الأمريكي مايك لولر على حسابه على منصة"إكس" "أشكر الوزير بوريطة على استقباله لمناقشة الأمن الإقليمي والعلاقة الطويلة الأمد بين المغرب والولايات المتحدة، وأهمية المضي قدمًا في خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية".

وتأتي الزيارة في إطار جولة إقليمية شملت إيطاليا وتونس قبل الوصول إلى المغرب، دون أن تتضمن زيارته الجزائر، بمشاركة مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إلى جانب ريتشي توريس، عضو لجنة الخدمات المالية وعدد من مساعديهما،