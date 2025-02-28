المغرب: الدورة 21 لمناورات"الأسد الإفريقي 2025" ستنعقد في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مايو/أيار الوشيك

أنهت قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير في المغرب، وممثلي القوات المسلحة الملكية ونظيراتها الأمريكية، تشارك عدة بلدان صديقة، اجتماع التخطيط النهائي لتمرين "الأسد الإفريقي 2025" في نسخته الحادية والعشرين، من أجل وضع الترتيبات الأخيرة التي تهم مختلف الأنشطة المقررة في برنامج هذه النسخة، اليوم الجمعة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بيان، أنه "سيتم تنفيذ هذه المناورات في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مايو/أيار الوشيك، بكل من أكادير، طانطان، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت"، وأضافت"مناورات الأسد الإفريقي 2025 تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وذلك بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وأشارات لقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، إلى أن"هذه الأنشطة تشمل تكوينات في العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط لفائدة الأطر المشاركة وآخر للتطهير النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي وكذا مناورات مشتركة"، لافتا إلى أن "الدورة الـ21 لتمرين الأسد الإفريقي ستعرف أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي".