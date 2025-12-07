محاولة انقلاب في أفريقيا - جنود اقتحموا البث وأعلنوا: "تمت إقالة الرئيس"

وقع صباح اليوم (الأحد) محاولة انقلاب عسكري في بنين التي تقع في أفريقيا. في محطة التلفزيون الوطنية للدولة، ظهر جنود يعلنون أنهم أطاحوا بالرئيس الحالي باتريس تالون من الحكم، وأعلنوا عن تعليق الدستور.

كما ذُكر، في ساعات الصباح الباكرة بدأت هجمة على المقر الرسمي للرئيس في العاصمة بورتو نوفو. جنود بقيادة الضابط باسكال تيجري سيطروا بعد ذلك على محطة التلفزيون وأعلنوا في بث مباشر أن تالون "أُقيل من منصبه". مكتب الرئاسة أفاد بأنه آمن وأن الجيش النظامي يستعيد السيطرة على المنطقة.

المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب تطلق على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لتجديد الأساس". الرئيس تالون في الحكم منذ عام 2016 وكان من المفترض أن يتنحى عن منصبه في إبريل الماضي بعد الانتخابات. مرشح تالون، وزير المالية السابق روموالد ووداغني، كان المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات. مرشح المعارضة رينو أغبودجو رُفض من قبل لجنة الانتخابات بحجة أنه لا يملك عددًا كافيًا من الرعاة.