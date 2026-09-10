2000 جندي من أرض الصومال إلى غزة؟ تفاصيل عرض عسكري غير مسبوق

قال رئيس صوماليلاند، عبده رحمن محمد عبد اللهي، يوم الأربعاء، إن صوماليلاند مستعدة لنشر ما يصل إلى 2000 جندي ضمن قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة.

" إذا طلبوا منا ذلك، يمكننا توفير جنود "، صرح بذلك على هامش مؤتمر MEAD. " نحن لا نعرض أنفسنا طواعية، لكن إذا طلبوا مني ذلك، فأنا مستعد"

ينبغي أن يبلغ عدد هذه القوة، التي تقودها الولايات المتحدة، حوالي 20,000 جندي في نهاية المطاف. وستكون مهمتها ضمان الأمن في القطاع وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع حركة حماس من إعادة فرض سيطرتها العسكرية.

وافقت أوغندا بالفعل على إرسال نحو 1200 جندي، بينما تعهد المغرب بتوفير ما يصل إلى 500 جندي. كما وعدت ألبانيا وكازاخستان وكوسوفو بالمشاركة في هذا الترتيب.

تمتلك أرض الصومال جيشًا يضم حوالي 25,000 جندي و1,500 من قوات خفر السواحل، وفقًا لرئيسه. ولم يقدم حتى الآن أي قوات إلى قوة تابعة للاتحاد الإفريقي.

في ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميًا باستقلال أرض الصومال، الذي أُعلن في عام 1991 لكنه ما زال موضع نزاع من قبل الصومال. وبعد ذلك، افتتح الإقليم سفارة له في القدس في يونيو، خلال أول زيارة رسمية لرئيسه إلى إسرائيل.

يعتبر عبد الرحمن محمد عبد الله أن هذا الاعتراف قد عزز بشكل كبير من الظهور الدولي لبلاده. ومن المقرر أن يلتقي قريباً بعدة أعضاء من الكونغرس الأمريكي لمناقشة احتمال اعتراف واشنطن وكذلك التعاون الأمني.

يؤكد الرئيس أن بلاده تمتلك القوى البشرية اللازمة للدفاع عن نفسها، لكنها تفتقر إلى الأسلحة والتقنيات المتقدمة. ويرغب في الحصول على دعم من إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء آخرين لمواجهة تعزيز القدرات العسكرية للصومال، الذي تدعمه خصوصاً تركيا.

نفى القائد أي نقاش حول احتمال استخدام إسرائيل لأراضي أو المجال الجوي لأرض الصومال لتنفيذ عمليات ضد الحوثيين في اليمن.

كما نفى أيضًا الأنباء التي تحدثت عن أن حكومته وافقت على استقبال فلسطينيين من غزة في إطار تقاربها مع إسرائيل.

« لم نناقش ذلك لا مع إسرائيل، ولا مع الأمريكيين، ولا مع أي طرف آخر »، أكد ذلك.

ينص الاتفاق الموقع مع بنيامين نتنياهو على التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمارات والتنمية الاقتصادية. ويأمل صوماليلاند بشكل خاص في الاستفادة من التقنيات الإسرائيلية في قطاع المياه.