الجزائر: البرلمان يعتمد بالإجماع قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي

أقر البرلمان الجزائري بالإجماع، يوم الأربعاء، قانوناً يُجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، ويدعو فرنسا إلى تقديم اعتذار رسمي. ومن المرجح أن يُعيد هذا القانون، ذو الدلالة الرمزية الكبيرة، إشعال التوترات بين الجزائر وباريس، المتوترة أصلاً بسبب العديد من الخلافات الدبلوماسية.

أُقرّ القانون في جوٍّ مهيب، وقوبل بتصفيق حارّ من أعضاء البرلمان الذين وقفوا في القاعة مرتدين أوشحة بألوان العلم الوطني. وينص القانون على تحميل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي خلّفها".

يُدرج القانون أفعالاً تُصنّف على أنها "جرائم الاستعمار الفرنسي"، وهي أفعال لا تسقط بالتقادم. وتشمل هذه الأفعال التجارب النووية التي أُجريت في الصحراء الجزائرية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والممارسة الممنهجة للتعذيب الجسدي والنفسي، ونهب موارد البلاد خلال الحقبة الاستعمارية.

ووفقاً للبرلمانيين الجزائريين، تهدف هذه المبادرة بالدرجة الأولى إلى ترسيخ تفسير رسمي للتاريخ الاستعماري في القانون الوطني، وتلبية تطلعات المجتمع الجزائري المستمرة. كما يُشدد النص على ضرورة الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقل هذا التاريخ إلى الأجيال القادمة.

وفي الجزائر، تُؤكد السلطات على الطابع التذكاري والسياسي للقانون، دون الإعلان عن أي إجراءات ملموسة للملاحقة القضائية الدولية في هذه المرحلة. أما في فرنسا، فلا تزال قضية الاستعمار موضوعاً حساساً، يُسبب توترات دبلوماسية متكررة بين البلدين.