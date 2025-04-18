مستشار دونالد ترامب: "واشنطن حريصة على حل قضية الصحراء بين المغرب والجزائر"

قال مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس، إن "الإعلان الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا تعني أن واشنطن ليست معنية بتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر" وشدد على أن "واشنطن مهتمة بحل توافقي".

جاءت تصريحات مسعد بولس في حديثه لمديرة مكتب العربية في واشنطن، حيث أكد على أن"واشنطن حريصة على حل قضية الصحراء بين المغرب والجزائر"، مشيرا إلى أن "200 ألف لاجئ صحراوي في الجزائر في انتظار الحل النهائي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوزير، قد التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء المنصرم، مؤكدًا على التحالف بين البلدين، ومشيدًا بجهود تعزيز الأمن والسلام. هذا وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الوزيرين ناقشا تعزيز اتفاقيات إبراهيم، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 خلال رئاسته الأولى، وتوسيع نطاق التجارة.

أكد روبيو "موقف الرئيس ترامب الواضح بضرورة إطلاق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورًا، وأشاد بقيادة المغرب لمساهمتها في بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة".

كما شدد روبيو على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء وهو ما يُعتبر شرطًا لانضمام الرباط إلى اتفاقيات إبراهيم التي في إطارها طبعت إسرائيل علاقاتها مع عدد من الدول الإسلامية والعربية.

وكانت المسؤولة الرفيعة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكي، ليزا كنا، قد ابلغت المبعوث الأممي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن "مبادرة المغرب للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، هي الحل الوحيدة لحل ملف الصحراء".وأضافت "أبلغت المسؤول الأممي موقف الولايات المتحدة الأمريكية الواضح بخصوص دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويجب على الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت للتفاوض على نتيجة مقبولة للطرفين، في سياق هذه المبادرة".