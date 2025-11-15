جنوب افريقيا تحقق "بالوصول الغامض" للفلسطينيين من غزة إلى أراضيها

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا أنها بصدد التحقيق في "الوصول الغامض " لمجموعة من 153 فلسطينياً إلى مطار "أو آر تامبو" الدولي في جوهانسبرغ، بعد أن تم احتجازهم في طائرة مستأجرة لمدة 12 ساعة من قبل سلطات الحدود، بسبب عدم امتلاكهم الوثائق اللازمة للدخول إلى البلاد. المجموعة وصلت على متن طائرة تابعة لشركة "غلوبال إيرويز" قادمة من كينيا يوم الخميس، لكن لم يكن بحوزتهم تذاكر عودة أو مستندات توضح مغادرتهم من دولة أخرى، ولم يقدموا تفاصيل حول مكان إقامتهم.

في البداية، تم رفض دخول الفلسطينيين بسبب نقص الوثائق، ولكن تدخلت منظمة إنسانية لتقديم الدعم والمأوى، مما أدى إلى السماح لـ 130 منهم بالدخول إلى البلاد بموجب إعفاء من التأشيرة لمدة 90 يوماً. بينما غادر الـ 23 المتبقون إلى وجهات أخرى.

حتى الآن، لم يتم توضيح من أين خرجت المجموعة أو تفاصيل رحلتها، ويُذكر أن الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، الذين يواجهون حصارا إسرائيليا، لديهم صعوبات في الحصول على تصاريح خروج من مناطقهم.