"للتشويش على التقارب المُعلن بين المغرب وسوريا": الجزائر تستقبل أكرادا مُعَادين لتركيا والبوليساريو تستقبلهم في تندوف

استقبلت الجزائر وفدا من الأكراد، القادمين من مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة إلى حدود اللحظة لقوات "سوريا الديمقراطية"، والتي تديرها "روج آفا"، وزاروا مقرات جبهة البوليساريو في تندوف، وظهروا في صور جماعية رفعوا خلالها علم الجبهة إلى جانب علمين مثلان المناطق الكردية.

وعبر الوفد عن "الانفصال" بشكل أوضح، من خلال رفع علم "وحدات حماية الشعب الكردية"، المعروفة اختصارا بـ YPG، التي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية"، بسبب أنشطتها المسلحة وطموحها العلني لإنشاء دولة كردية قومية تقتطع أراضيها من الأراضي التركية والسورية والعراقية والإيرانية.

ويمثل استقبال الجزائر لوفد من الأكراد، تهديدا مباشرا لمصالح تركيا، الرافضة لقيام أي دولة كردية أو إدارة ذاتية الحكم على حدودها، الأمر الذي كان من أسباب تدخلها عسكريا في سوريا، ودعمها لسيطرة المعارضة على أجزاء من شمال البلاد.

ويرتبط استقبال السلطات الجزائرية للانفصاليين الأكراد، أيضا، بالتقارب المُعلن بين الرباط ودمشق، حيث سبق لوزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، أن أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكد بوريطة خلال هذا الاتصال "دعم المغرب للشعب السوري ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها، والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة"،

ويأتي هذا التطور في سياق بحث الإدارة السورية الانتقالية، التي يقودها أحمد الشرع، زعيم "هيئة تحرير الشام" عن دعم دولي إثر إسقاط نظام بشار الأسد والسيطرة على العاصمة دمشق وجميع المدن الكبرى، باستثناء شمال شرق البلاد، على الحدود مع تركيا، الذي لا زالت الميليشيات المسلحة الكردية تبسط سيطرتها عليه.