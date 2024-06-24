حجاب تلميذة مغربية يُحرج مدرسة فرنسية

حكمت محكمة مغربية لصالح تلميذة، مُجبرة مدرسة فرنسية في مدينة مراكش على السماح لها بالدخول بالحجاب، في خطوة اعتبرها حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية".

وكانت المدرسة، التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب، مُخالفة بذلك قانون التربية الفرنسي. إلا أن المحكمة الابتدائية في مراكش قضت بالسماح لها بالدخول، مع فرض غرامة على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

وبحسب موقع "هسبريس" المحلي، فإن المحكمة أرجعت حكمها إلى أن اتفاقية التعاون الثقافي والتنمية بين المغرب وفرنسا تخلو من أي نص يمنع ارتداء الملابس الدينية.

كما خالفت المدرسة الاتفاقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تُلزم المؤسسات التعليمية باحترام الحقوق المدنية، بما في ذلك حرية المعتقد.

لم تقدم المدرسة أي دليل على وجود بند في نظامها الداخلي يُحظر ارتداء الحجاب.

ردود الفعل:

رحبت فعاليات حقوقية مغربية بالحكم، واعتبرته انتصاراً لحرية المعتقد والتعبير، حيث قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، إن "الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا للحرية العقائدية والاختيار الديني".

من جهته، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.

وقال السدراوي، إن منع تلميذة محجبة من دخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.