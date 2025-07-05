زعيم حزب "فرنسا الأبية": "ألتزم بموقف الأمم المتحدة، التي تطالب بإجراء استفتاء في الصحراء وتقرير المصير"

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في خطوة ضد موقف الدولة الفرنسية، أعلن زعيم حزب”فرنسا الأبية”، جان لوك ميلانشون، عن موقفه بشأن قضية الصحراء، قائلا “فيما يتعلق بملف الصحراء الشائك للغاية، أنا ألتزم بموقف الأمم المتحدة، التي تطالب بإجراء استفتاء ليتمكن سكان المنطقة من تقرير مصيرهم. ألتزم بمؤسساتها”، مشيرا إلى أن"موقف ’فرنسا الأبية’ وموقفي الشخصي هو موقف الأمم المتحدة، لا أكثر ولا أقل. لا تدخل من فرنسا! نقطة انتهى”.

جاءت تصريحات جان لوك ميلانشون مع وسيلة إعلامية جزائرية ناطقة بالفرنسية، معربا عن “خيبة أمله الشديدة من زيارة رئيس مجلس الشيوخ، جيرارد لارشير، إلى العيون في 26 فبراير/شباط المنصرم"وأكد على أن "اعتراف بلاده بمغربية الصحراء لا يتماشى مع الشرعية الدولية، متجاهلاً أن قرارات الأمم المتحدة لم تعد تذكر الاستفتاء".

يأتي موقف ميلانشون الجديد في سياق خاص بالنسبة لحركة “فرنسا الأبية”، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل لنائبه، سيباستيان ديلوجو، في الجزائر.وفيما يتعلق بقضية الصحراء، قال: “منذ الأزل، ألتزم بالقانون الدولي ومؤسساته المختصة لحل النزاعات الحدودية سلمياً”.

وفي السياق كان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، قد قال في تصريح للمنصة الإلكترونية لقناة "Public Senat" الفرنسية، نهاية شهر فبراير/شباط المنصرم،، إن "إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية"، مشيرا إلى أن "الزيارة التي قام به إلى المغرب في الأيام المنصرمة، والتي تضمنت زيارة مدينة العيون في الصحراء المغربية، "لم تكن موجهة إلى أحد" مشيرا إلى "الجزائر التي قررت عبر مجلس الأمة تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي احتجاجا على تلك الزيارة".