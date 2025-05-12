بعد طرد 15 ديبلوماسيا فرنسيا ، باريس تتوعد الجزائر

توعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالرد على القرار الجزائري "غير المبرر" بترحيل 15 مسؤولا فرنسيا، حيث ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية بوقت سابق أن السلطات طلبت من القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية "بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين عينوا بظروف مخالفة للإجراءات المتبعة".

وذكرت الوكالة أنه :"خلال الفترة الأخيرة رصدت السلطات الجزائرية المختصة، تعيين نحو 15 موظفا فرنسيا للبدء بمهام ديبلوماسية أو قنصلية في الجزائر، دون استيفاء الإجراءات المطلوبة".

واعتبر بارو خلال مؤتمر صحافي في نورماندي أن: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة".

كما استدعت فرنسا في منتصف أبريل/نيسان سفيرها في الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وذلك بعد طرد الجزائر 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا. وأعرب بارو عن أسفه على القرار:" لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا". ولم يوضح الرد الذي ستتخذه باريس.