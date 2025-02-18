احتجاج خلال القاء الوزيرة الإسرائيلية ريغيف كلمتها بالمؤتمر في المغرب

واجهت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف اليوم احتجاجا خلال زيارتها إلى المغرب، حيث تشارك في مؤتمر الوزراء العالمي للأمان على الطرق. وخلال خطاب الوزيرة، قام ممثلون من عدد من الدول المشاركة، بينها السلطة الفلسطينية، تركيا، الأردن وايرلندا بمغادرة القاعة احتجاجا على مشاركة ممثلة إسرائيلية في الحدث.

مع ذلك بقي ممثلو دول الخليج بما يشمل ، البحرين، السعودية، الإمارات وقطر في القاعة خلال الخطاب. ويمكن رؤية هذا المشهد في فيديو مرفق بخبر نشرته القناة 12.

وقبل وصول الوزيرة الى المغرب قدمت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين باسم "مجموعة العمل من أجل فلسطين" دعوى قضائية الى المحكمة في مراكش بهدف منع دخولها الى البلاد. ورغم ذلك، وصلت الوزيرة أمس الى المغرب، وتواصل مجموعات موالية للفلسطينيين العمل من أجل اعتقالها.

وهذه هي زيارة الوزيرة الثانية الى المغرب خلال توليها منصبها الحالي كوزيرة للنقل، وزيارتها تعتير زيارة العمل التاسعة خارج البلاد خلال العامين المنصرمين.