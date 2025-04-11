ما هو موقف الجزائر من مطالبة عضو في مجلس النواب الأمريكي بتصنيف جبهة البوليساريو "منظمة إرهابية"؟

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ساوث كارولاينا النائب الجمهوري جو ويلسون، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون لتصنيف جبهة البوليساريو "منظمة إرهابية"، مستندًا إلى تقارير تشير إلى صلات محتملة بين البوليساريو وبعض الأطراف الدولية المعادية للغرب، مشيرا إلى وجود روابط محتملة بين البوليساريو وروسيا وإيران، مما يعتبره جزءا من “محور العدوان” الذي يهدد الأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، فيما أكد على دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء، معتبرا إياه “الحل الوحيد الممكن”.

ويدخل هذا التصريح في إطار دعم متزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية لموقف المغرب في ملف الصحراء.

لكن لماذا اعربت الجزائر"بخجل"عن تجديد الولايات المتحدة لدعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية؟، وهل كشفت عن تناقض وارتباك كبيرين الذي يطبع تعاطي الجزائر مع ملف الصحراء"، حيث اعتدنا من الجزائر في بياناتها النارية وشبه المعادية لكل دولة أعترفت بمغربية الصحراء، هل لأن هذه المرة ليس أي دولة: إنها الولايات المتحدة الأمريكية"

إلى أين ذهبت التهديدات الجزائرية بقطع إمدادات الغاز والموارد الطاقية؟ ولماذا لم تبادر إلى استدعاء سفير الولايات المتحدة لدى الجزائر، كما فعلت مع إسبانيا وفرنسا؟ أو قطع العلاقات التجارية والتعاون الأمني؟، بل ظهر البيان الجزائري باهتا، هل لأن إدارة ترامب لا تميل للمجاملات، ولا تتدرج في ردودها؟

ألم يكن على الجزائر "وهو أضعف الإيمان" استدعاء سفيها صبري بوقادوم لدى واشنطن للتشاور؟

حيث اكتفت الجزائر عن "أسفها" في بيان مقتضب بدون"عجعجة ولا طحين"، على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المغرب على الصحراء ، التي عبّر عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه، الثلاثاء المنصرم، بواشنطن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

لقد كانت الجزائر حذرة في بيانها ، لفعل لم يرقَ إلى مستوى الانفعالات المعتادة في مثل هذه المناسبات، حيث قالت في بيانها، إنها "أخذت علما، وتأسفت لتأكيد هذا الموقف من طرف عضو دائم في مجلس الأمن يُفترض به احترام الشرعية الدولية بصفة عامة، وقرارات مجلس الأمن بصفة خاصة".

وأوضحت الجزائر أن "الصحراء الغربية لا تزال إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي"، مضيفة أن "الخروج عن هذا الإطار لا يخدم مسار تسوية هذا النزاع، كما لا يغير في شيء من معطياته الأساسية كما تعترف بها الأمم المتحدة وهيئاتها الأساسية، بما في ذلك الجمعية العامة، مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية".