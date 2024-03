وزير الخارجية الجزائري: "موضوع مصادرة مقار السفارة الجزائرية بالرباط انتهى والمغرب اتخذ قرارا لائقا"

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن "قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط، انتهت"مشيرا إلى أن"الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا".

