البوليساريو غاضبة من تصريحات عبد المجيد تبون: "الجزائر ترفض لحد الآن دعم البوليساريو بالأسلحة"

أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في صحيفة"لوبينيون" الفرنسية، غضب جبهة البوليساريو، عندما قال بأن "الجزائر ترفض لحد الآن دعم البوليساريو بالأسلحة، بالرغم من أن الجبهة طالبت بذلك من الجزائر"، ولم ينف تبون "الانتصارات الدبلوماسية التي يحصدها المغرب لصالحه بتزايد عدد البلدان التي تدعم مقترح الحكم الذاتي مقابل انحسار الدعم لجبهة البوليساريو"، واكتفى بالإشارة إلى أن "لا شيء ثابت" ضاربا المثال بالجزائر التي حصلت على استقلالها بعد 130 سنة، في تلميح أنه "رغم ما يُحققه المغرب، فإن ذلك من الممكن أن يتغير مع الوقت".

وتم في الأيام الأخيرة تداول تسريب لتسجيل صوتي منسوب إلى القيادي في جبهة البوليساريو، البشير مصطفى السيد، شقيق مؤسس البوليساريو، يوجه فيه انتقادات للجزائر، مفادها أن "الجزائر لا ترغب في أن تصل في دعمها للجبهة إلى حد الوصول إلى الحرب مع المغرب، وأنها تخدم مصالحها الخاصة فقط في هذه القضية".

ووفق المصدر نفسه، فإن البشير مصطفى السيد انتقد توجيه الجزائر للبوليساريو وفق رؤيتها الخاصة، ودعا إلى "ضرورة أن تكون الجبهة مستقلة في قراراتها"، وهو ما خلف حالة من الانقسام في أوساط أتباع البوليساريو، بين من يدعم رأيه وبين من يرى أن الجزائر كانت دائمة مساندة للجبهة الانفصالية وبالتالي لا يجب انتقادها.

ولا تُعتبر الانقسامات في صفوف البوليساريو أمرا جديدا، حيث سبق أن أكد العديد من النشطاء الصحراويين، وجود خلافات حادة بين قياديي الجبهة، كما أكدوا وجود سخط كبير في أوساط سكان المخيمات في تندوف من المقاربات القمعية التي تنهجها القيادات ضد باقي السكان في المنطقة.

ويأتي هذا التسريب المنسوب للبشير مصطفى السيد، بعد أيام من تداول أتباع البوليساريو لرسالة منسوبة إليه، يُهدد فيها موريتانيا بالحرب في حالة إذا وافقت على فتح معبر بري جديد مع المغرب يمر من الصحراء المغربية، وهو ما أثار جدلا وغضبا كبيرا في أوساط الموريتانيين.

ويرى كثير من المهتمين بقضية الصحراء، أن هذا التخبط الذي يظهر على قيادات البوليساريو، يعكس حقيقة الهزائم السياسية والعسكرية التي تتكبدها البوليساريو في صراعها مع المغرب منذ عودة المواجهات في 2020، حيث نجحت القوات المغربية في طرد البوليساريو من معبر الكركرات وإبعادها بمسافات شاسعة عن الجدار الأمني الرملي، وبالمقابل نجح المغرب دبلومسيا في كسب دعم العديد من الدول الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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