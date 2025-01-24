تونس: الأمن يقتل شخصا حاول اقتحام المعبد اليهودي وسط العاصمة تونس

أفادت مصادر مطلعة في تونس، أن الأمن قتل شخصا حاول اقتحام المعبد اليهودي وسط العاصمة تونس، وأوضحت أن "تونس شهدت محاولة اقتحام للمعبد اليهودي وسط العاصمة تونس من قبل شخص تم تحييده من قبل الأمن".

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وسارع رجل الشرطة إلى تطويق المعبد اليهودي الواقع بمنطقة لافايات وسط العاصمة تونس من قبل قوات الأمن، كما هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث للاشتباه في وجود مواد حارقة لدى المهاجم.

وأفاد شهود في الشارع، مساء اليوم الجمعة، بوفاة الرجل، بينما تحيط قوات الأمن بمكان الحادث في شارع الحرية. ووفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية»، لم تتضح الأسباب التي دفعت الرجل إلى إضرام النار بجسمه، كما لم تُقدم السلطات، على الفور، تفاصيل بشأن الحادث. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة «الصباح» إلى أن الرجل أراد اقتحام المعبد، قبل أن تتصدى له قوات الأمن.