تحالفات سياسية تتشكل في الجزائر: جبهة التحرير تعلن دعمها لتبون وحركة النهضة تنضم لصفوف مرشح "إخوان الجزائر"

تزايدت الدعم لمرشح حزب "إخوان الجزائر"، عبد العالي حساني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 7 سبتمبر/أيلول، حيث انضمت "حركة النهضة" إلى جهود الدعاية لصالحه. من ناحية أخرى، أعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" دعمه للرئيس الحالي عبد المجيد تبون وتأكيده على ضرورة دعم التصويت في الانتخابات.

