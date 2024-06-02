تحالفات سياسية تتشكل في الجزائر: جبهة التحرير تعلن دعمها لتبون وحركة النهضة تنضم لصفوف مرشح "إخوان الجزائر"

تزايدت الدعم لمرشح حزب "إخوان الجزائر"، عبد العالي حساني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 7 سبتمبر/أيلول، حيث انضمت "حركة النهضة" إلى جهود الدعاية لصالحه. من ناحية أخرى، أعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" دعمه للرئيس الحالي عبد المجيد تبون وتأكيده على ضرورة دعم التصويت في الانتخابات.

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أصدرت "حركة النهضة" بيانًا أكدت فيه دعمها لمرشح "حركة مجتمع السلم"، مما يعكس تطلعاتها لتعزيز العمل السياسي وإعادة الأمل للجزائريين. وجاء قرار دعمها بعد مباحثات مع قيادة "مجتمع السلم" وإصدار "وثيقة مبادئ" تحدد التعاون الانتخابي.

تحث "النهضة" مناصريها على التفاعل الإيجابي مع القرار وتشجع المشاركة الواسعة والمسؤولة في الانتخابات لصالح مرشحها، وذلك لصالح استقرار البلاد ومؤسساتها.

في الوقت نفسه، لا يزال هناك حزبان إسلاميان لم يحددا موقفهما من الانتخابات، وهما "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة الإصلاح الوطني"، مع توقعات بغياب الأول عن المشهد.

على صعيد آخر، أعلن أمين عام "جبهة التحرير الوطني" عزم الحزب على التحرك لتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة نسبة التصويت بعد الضعف الذي شهدته الانتخابات السابقة.

وأكد بن مبارك أن المعركة الحقيقية هي إقناع المواطنين بأهمية المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية، مع تعليق على ترشيح تبون لولاية ثانية والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار في البلاد.