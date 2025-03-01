للمرة الرابعة: المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

اعتبارا من اليوم السبت ف سيتولى المغرب للمرة الرابعة بعد فبراير/شباط 2024 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 وسبتمبر/ايلول 2019، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي رئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وهو ما يشكل تتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة تحت قيادة الملك محمد السادس.

وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس/آذار بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.

وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ،هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.

وستتميز الرئاسة المغربية لشهر مارس بمناقشة عدة قضايا ومواضيع ذات أهمية كبرى للقارة، من بينها « التغير المناخي: تحديات السلم والأمن في إفريقيا، و القضاء على التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف في إفريقيا ، وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا"

كما سيعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية، ومن المقرر عقد اجتماع وزاري حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، خلال هذه الرئاسة، وهو الموضوع الذي سيبحثه مجلس السلم والأمن لأول مرة بمبادرة من المغرب.