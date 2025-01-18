نيجيريا: مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا بانفجار صهريج وقود شمالي البلاد

ذكرت وكالة السلامة على الطرق في نيجيريا، مقتل ما لايقل عن 60 شخصا جراء انفجار شاحنة وقود يفي شمالي البلاد، مساء اليوم السبت، ولم تعلن السلطات، حتى الآن، أسباب لنفجار الصهريج.

وشهدت نيجيريا، في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مقتل 170 قتيلا على الأقل جراء انفجار صهريج للوقود في شمال البلاد.