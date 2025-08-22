المغرب: رسميا العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ لإرساء عدالة إصلاحية وتخفيف الاكتظاظ في السجون

قد يعجبك أيضًا -

بعد انتظار طويل ونقاشات متعددة، رسميا دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، ليفتح الباب أمام القضاء لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير جديدة تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وذلك في تحول تشريعي يُنتظر منه إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية بالمغرب.

القانون، الذي طال انتظاره منذ نشره في الجريدة الرسمية قبل عام يقدم لأول مرة بدائل متنوعة مثل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، يصبو وضع مقاربة مختلفة في التعامل مع المخالفات والجنح، ويؤسس لرؤية جديدة للعدالة تقوم على الإصلاح بدل الاقتصار على العقاب.

وقد حدد القانون مبلغ الغرامة اليومية في نطاق يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع إلزام المحكمة بأن تراعي في تحديدها الوضعية المالية للمحكوم عليه أو ذويه، وتحملاته الأسرية، وخطورة الجريمة، وكذا طبيعة الضرر المترتب عنها.

ويتيح القانون للمحكمة أن تستبدل العقوبة الحبسية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد بلغ 15 سنة على الأقل. ويتم هذا العمل بشكل غير مؤدى عنه لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية والخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، على أن تتراوح مدته بين 40 و3600 ساعة. كما يشترط أن يتوافق العمل، قدر الإمكان، مع جنس وسن ومهنة أو مؤهلات المحكوم عليه، ويمكن أن يكون مكملاً لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد. ويلزم القانون المحكوم عليه بإنجاز هذه العقوبة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، مع إمكانية تمديد الأجل مرة واحدة لمدة مماثلة.

وتتحمل الدولة المسؤولية عن الأضرار التي قد يتسبب فيها المحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة، مع احتفاظها بحق الرجوع عليه لاسترجاع ما أدته، وفق ما نص عليه القانون المنشور في الجريدة الرسمية.

ورغم اتساع قائمة هذه البدائل، إلا أن القانون استثنى صراحة عدداً من الجرائم الخطيرة من إمكانية الاستفادة منها، مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الإرهاب، وقضايا الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، إضافة إلى غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما منح القانون للمحكمة صلاحية الحكم بالعقوبة البديلة المتمثلة في المراقبة الإلكترونية، والتي تقوم على تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه بوسائل إلكترونية معتمدة، على أن تحدد المحكمة مكان المراقبة ومدتها، بما يراعي خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وضمان سلامة الضحايا، دون المساس بحقوق الأشخاص الذين يعيشون معه.

وإلى جانب ذلك، فتح النص الباب أمام القضاء للحكم بعقوبات مقيدة لبعض الحقوق أو بتدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، باعتبارها وسائل لاختبار استعداد المحكوم عليه لتقويم سلوكه والانخراط في مسار إعادة الإدماج. وتشمل هذه التدابير إلزام المحكوم عليه بمزاولة نشاط مهني محدد أو متابعة دراسات أو تكوين مهني، والإقامة بمكان معين مع منعه من مغادرته أو فرض قيود زمنية على تنقله، فضلاً عن منعه من ارتياد أماكن محددة أو ارتيادها في أوقات معينة.

ومن التدابير الرقابية التي نص عليها القانون أيضاً إلزام المحكوم عليه بالحضور بشكل دوري في مواعيد محددة إلى مؤسسة سجنية أو مقر للشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. كما يمكن أن يُلزم بعدم التعرض للضحايا أو الاتصال بهم بأي وسيلة، والخضوع لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة.

ومن بين البدائل التي جاء بها القانون كذلك عقوبة الغرامة اليومية، التي تُحتسب على أساس مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويمكن أن تُطبق حتى على الأحداث إذا وافق وليهم أو ممثلهم القانوني. غير أن المشرع اشترط عدم الحكم بهذه العقوبة إلا إذا أدلى المحكوم عليه بما يثبت وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه، أو ما يفيد قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.