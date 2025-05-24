تقرير: الجزائر بصدد بناء قاعدة عسكرية جديدة في بشار على مقربة من الحدود المغربية

ذكرتمجلة "أتلانتيكو" الفرنسية ، في تقرير لها، أن "الجزائر بصدد بناء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة بشار، غرب البلاد، على مقربة من الحدود المغربية"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تحمل رسائل أمنية واضحة، ليس فقط اتجاه الرباط، بل أيضا اتجاه باماكو، في ظل تعاظم الخلافات مع السلطات المالية".

واشار التقرير إلى أنه" رغم التقارب الأمن الروسي مع الجزائر، تُبقي موسكو قنوات الاتصال مفتوحة مع المغرب وباقي الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، وتحافظ على موقف محايد ظاهري، وهو ما تعتبره الجزائر مهادنة غير مقبولة لحليف يُفترض أن يكون داعما لمواقفها".

وقال التقرير إن "العلاقة بين الجزائر ومالي تشهد أسوأ فتراتها، بسبب استبعاد الجزائر من أي دور مباشر في إدارة الأزمة الأمنية شمال مالي، وسيطرة مقاتلي مجموعة ’فاغنر’ الروسية على المشهد، إلى جانب دعم موسكو الواضح للمجلس العسكري الحاكم في باماكو". ونقل التقرير عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتقاده غير المباشر للوجود الروسي في مالي، حين قال إن "الأموال التي تُصرف على مجموعة ’فاغنر’ كان من الأولى أن تُوجه لتنمية منطقة الساحل، في إشارة إلى أن الجزائر غير مرتاحة لا للدور الروسي ولا للهيمنة العسكرية للمجلس الانتقالي المالي".

كما سلّطت المجلة الفرنسية في تقريرها الضوء على الأزمة الحادة التي نشبت بين الجزائر ومالي في أعقاب إسقاط طائرة مُسيرة تركية الصنع في منطقة تينزواتين الحدودية، حيث تبادلت الدولتان الاتهامات، وذهب الأمر إلى حد سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي المتبادل، وهي خطوة غير مسبوقة بين الجارين. وتُعد الأزمة مع مالي جزءا من ما وصفته المجلة الفرنسية بـ"الحصار الجيوسياسي" المفروض على الجزائر، حيث تعاني أيضا من توتر شرقا مع ليبيا، نتيجة استمرار حالة الانقسام السياسي هناك، وتنامي النفوذ العسكري لحكومة خليفة حفتر، التي تنظر إليها الجزائر على أنها تهديد أمني مباشر.

ولفت التقرير إلى أن التوترات الإقليمية أرغمت الجزائر على إعادة ترتيب سياستها الخارجية، عبر إجراء تغييرات دبلوماسية كبيرة، شملت سفراءها في أنقرة ودمشق وموسكو، في محاولة لإعادة ضبط علاقاتها الاستراتيجية مع أبرز شركائها.

كما أوضح أن موسكو استقبلت وفدا جزائريا رفيعا في أبريل/نيسان المنصرم لمناقشة التطورات الإفريقية، في سياق محاولة الجزائر إقناع روسيا بالتحرك لوقف تنامي النفوذ المالي عند حدودها، مع التركيز على مطلب تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الجماعات المتطرفة.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر، رغم محدودية خياراتها، تواصل مساعيها الدبلوماسية والعسكرية لحماية نفوذها في منطقة الساحل، لكنها تجد نفسها في موقع دفاعي، بينما تتوسع خارطة التحالفات الجديدة، خصوصا بين روسيا والدول العسكرية في تحالف "دول الساحل"، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كما افاد التقرير أن"اعترافات عدد من الدول الغربية بسيادة المغرب على الصحراء، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسبانيا، أحدثت إرباكا للدبلوماسية الجزائرية التي ظلت لعقود تراهن على تثبيت الوضع القائم في هذا النزاع"، مشيرة إلى أن التحولات التي عرفتها المنطقة جعلت الجزائر في وضع يُشبه الحصار، مما يدفعها إلى التوجه نحو مسارات عسكرية، كإنشاء قاعدة في منطقة بشار الحدودية، موجهة على الأرجح ضد المغرب ومالي.

وأضافت المجلة الفرنسية في تقرير تحليلي مطول، في هذا السياق، أن الجزائر باتت تجد نفسها محاصرة بتطورات إقليمية تُقلِقُهَا في اتجاه الغرب والجنوب والشرق، فإلى جانب التقدم المغربي في ملف الصحراء، تتصاعد التوترات الأمنية والسياسية في مالي وليبيا، بينما تنظر السلطة الجزائرية بعين الريبة إلى التحول السياسي في تونس، والذي تعتبره تهديدا مباشرا لنموذج الحكم فيها.

وأشارت المجلة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية إلى أن التحركات الدبلوماسية المغربية أسفرت عن دعم صريح من واشنطن ومدريد وفرنسا لمغربية الصحراء، وهو ما أربك حسابات الجزائر التي ظلت تراهن على دعم دولي لخيار الانفصال.