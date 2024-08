تقرير: الجزائر تضع الأوراق الأربع لـ"تأديب" فرنسا على دعمها مغربية الصحراء

هددت الجزائر بلعب كل اوراق ضغطه لـ”تأديب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون”، حيث نقلت صحيفة “الشروق” المقربة من السلطة الجزائرية، أن "هناك الكثير من الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعب عليها لمعاقبة باريس، منها ذات البعد الاقتصادي وتلك المتعلقة بالذاكرة، فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي والتي لا تقل أهمية وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين"، وتضع الجزائر كل خيارتها للرد على فرنسا بعد موقفها الجديد من قضية الصحراء المغربية.

https://x.com/i/web/status/1821198466468479196