مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء يركز على دور الجزائر في تسوية قضية الصحراء ويدعو لـ"بناء الثقة بين الأطراف"

من المتوقع أن يعتمد أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي حول قضية الصحراءن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويوصي المشروع بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2025، ودعا الأعضاء الخمسة عشر إلى تأكيد دعمهم التقليدي لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء "لدفع العملية السياسية، بالاعتماد على التقدم المحرز من قبل المبعوث الشخصي السابق"، في إشارة إلى الألماني هورست كولر.

وذكر مشروع القرار الأمريكي المغرب وجبهة البوليساريو فيه ست مرات، والجزائر خمس مرات، وموريتانيا أربع مرات.

وتطلب الولايات المتحدة من بقية أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة "الإشادة بالزخم الذي أحدثته المائدة المستديرة الأولى، في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2018، والثانية في 21 و22 مارس/آذار 2019، وكذلك التزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بالعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء بجدية واحترام من أجل تحديد عناصر التقارب". وترفض الجزائر المشاركة في الموائد المستديرة، وتطالب بمفاوضات مباشرة بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ويشجع المشروع على "مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا"، ويكرر "الدعوة للمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لتعزيز التعاون بينهم، لا سيما من خلال بناء الثقة، ومع الأمم المتحدة، وكذلك تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية والتقدم نحو حل سياسي".

ولم يشر مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة إلى تقسيم الصحراء، الذي اقترحه ستافان دي ميستورا في 16 أكتوبر/تشرين الأأول الجاري أمام مجلس الأمن. وهو خيار رفضه كل من المغرب وجبهة البوليساريو. وللتذكير، فضلت وزارة الخارجية الأمريكية عدم التعليق على عرض المبعوث الأممي، بينما أعاد المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش الكرة إلى ملعب مجلس الأمن.

كما تجاهل النص الانتقادات التي وجهها دي ميستورا لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي أثارت غضب ناصر بوريطة. وتحدثت الوثيقة عن أنها "أخذت علما بالمقترح المغربي الذي قُدم في 11 أبريل/نيسان 2007 إلى الأمين العام والإشادة بالجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب لدفع العملية نحو حل". في المقابل، اقتصر المشروع على "الأخد علما أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو الذي قُدم في 10 أبريل/نيسان 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

ويشير المشروع إلى أن "الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد" يمكن أن "يعزز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي ويساهم في استقرار وأمن جميع شعوب منطقة الساحل".

وأشاد المشروع الذي صاغته إدارة بايدن بـ"الجهود التي يبذلها ستافان دي ميستورا لتقريب مواقف الأطراف"، مشيراً إلى "المشاورات غير الرسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وكذلك مع فرنسا وروسيا الاتحادية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة من 27 إلى 31 مارس/آذار 2023". ومع ذلك، تجاهل الأمريكيون الاجتماعات التي عقدها دي ميستورا في سبتمبر/أيلول المنصرم، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.