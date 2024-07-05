بعد وصول حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا: المغرب أمام تحدٍ جديد في ملف الصحراء

مباشرة بعد تعيين الملك تشارلز الثالث لزعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر رئيسا للوزراء الجديد في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بدأت تساؤلات عدة حول مصير العلاقات المغربية البريطانية تطفو على ىالسطح من جديد بخصوص ملف الصحراء. هل ستحافظ بريطانيا على نفس الموقف في الملف أم أن اليسار له رأي آخر بعيد عن المغرب قريبا من البوليساريو والجزائر؟

ويبدو حزب المحافظين أقرب إلى المغرب بخصوص ملف الصحراء، في ظل المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يبدو حزب العمال أقرب إلى دعم "طرح تقرير المصير الذي تروجه الجزائر وتدعو إليه جبهة البوليساريو".

ورغم أن الزعيم الحالي لحزب العمال، ورئيس الوزراء الجديد لبريطانيا كير ستارمر، لم يُظهر في مواقفه العلنية أي دعم علني لطرح "تقرير المصر"، كما لم يتحدث عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، لكنه في 2020 تلقى رسالة من زعيم الجبهة البوليساريو إبراهيم غالي يهنؤه فيها على اختياره زعيما جديدا للحزب. وجاء في رسالة غالي إلى ستارمر "إن جبهة البوليساريو فخورة حقا بعلاقتها الأخوية مع حزب العمال طوال العقود الماضية وشاكرة له تضامنه القوي والمستمر ودعمه غير المشروط للشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية"، وأضاف "أؤكد استعدادنا لمواصلة تطوير وتعزيز علاقة التعاون والأخوة والصداقة الممتازة القائمة بالفعل بيننا كطرفين شريكين".

وحيث تطرح عودة حزب العمال، ( تيار يسار الوسط) إلى السلطة بعد 14 عاما من سطوة المحافظين، إمكانية فرملة العمل الدبلوماسي المغربي في لندن الهادف إلى دفع الحكومة البريطانية لإقرار اعتراف صريح بالسيادة المغربية على الصحراء وفق النموذج الأمريكي، ومساندة مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي للملف، وهو مسار شهد دينامية واضحة في الأشهر المنصرمة.

هذا الموقف كان أثر وضوحا عندما كان يقود الحزب زعيمه السابق جيريمي كوربين، الذي لم ينجح معه الحزب في تصدر الانتخابات العامة، ففي 2019 صرح قائلا "لقد طرحت سؤالا على رئيس وزراء حكومتنا حول الاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، وأكدت على أن إقليم الصحراء الغربية هو إقليم لا يزال محل نزاع، ويجب عدم إدراجه في إطار هذه الاتفاقات".

هذا التطور يأتي بعد تحرك ملموس مؤخرا من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، من أجل دعوة الحكومة للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، حين وقع 31 عضوا رسالة تدعو ريشي سوناك إلى القيام بهذه الخطوة، من بينهم هوغو سوير، وزير الدولة في الخارجية سابقا، ووليام فوكس، وزير الدولة الأسبق المكلف بالدفاع.

وجاء في تلك الرسالة أن "منطقة الصحراء الغربية توفر فرصة واعدة للتقدم والاستقرار، ولكن هذا قد يتعرض للخطر إذا لم نحل هذه القضية بسرعة وبشكل عملي، ولا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام، بل على العكس من ذلك، يجب علينا أن نعزز مشاركة المغرب النشطة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأوردت الرسالة أيضا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، توفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين"، وأضافت "بدعم واسع النطاق من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، تمت الإشادة بالمبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وواقعية نحو الاستقرار، مع التأكيد على أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود".