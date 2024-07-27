تقرير| واشنطن تحذر: "أي دعم إيراني وجزائري للبوليساريو ستكون له تداعيات أمنية إقليمية خطيرة"

حذرت الولايات المتحدة من "أي تصعيد قد ينجم عن الدعم الإيراني والجزائري لجبهة البوليساريو وغيرها من التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل وإفريقيا، ستكون لها تداعيات أمنية إقليمية وجزائرية خطيرة".بحسب ما أوردته صحيفة ‘‘ساحل انتليجونس‘‘ المتخصصة في القضايا الجيوستراتيجية في غرب افريقيا.

وبحسب الصحيفة ، أن"الجنرال الأمريكي مايكل لانغلي، رئيس القيادة الأمريكية الافريقية (أفريكوم) أخبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري سعيد شنقريحة، بأن أي مساعدة تقدمها إيران لجبهة البوليساريو، ستكون لها تداعيات أمنية إقليمية وجزائرية خطيرة".

ويأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد التوترات حول أنشطة جبهة البوليساريو وعلاقاتها مع إيران، مما يثير المخاوف الأمريكية. وكانت تقارير إعلامية، استنادا على تقارير استخباراتية موثوقة المصادر، قد أشارت إلى أن إيران تقدم الدعم اللوجستي والعسكري لجبهة البوليساريو، خلال الأشهر والأسابيع القليلة المنصرمة، عبر التراب الجزائري الذي قدم كل التسهيلات اللوجستيكية من أجل توصل الجبهة بالدعم الإيراني العسكري".

وكان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، قد استقبل، الثلاثاء المنصرم، الجنرال مايكل لانغلي رئيس القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) خلال زيارة مفاجئة على رأس وفد عسكري أمريكي كبير.