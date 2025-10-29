مجزرة في السودان: سقوط عاصمة دارفور بيد المتمردين - وارتكاب فظائع

بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع (RSF) على الفاشر، عاصمة شمال دارفور في السودان، أفادت تقارير في البلاد اليوم (الثلاثاء) بأن المتمردين أعدموا خلال الأيام الأخيرة أكثر من 2000 مدني أعزل. في التوثيقات التي تم نشرها، يظهر مدنيون جالسون على الأرض ويتم إطلاق النار عليهم من قبل عناصر الميليشيا من مسافة صفر.

تفيد التقارير في السودان بوجود عمليات قتل جماعي بدوافع إثنية، بالإضافة إلى فظائع أخرى تُرتكب من قبل ميليشيا "الدعم السريع" (RSF). وقال مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل بالولايات المتحدة، والذي يتابع الحرب الأهلية في السودان من خلال توثيقات الأقمار الصناعية، إن هناك أدلة تشير إلى وقوع أحداث قتل جماعي في المنطقة.

قالت المختبر التابع للجامعة إن من الممكن أن المكان "يخضع لعملية منهجية ومتعمدة من التطهير العرقي بحق جماعات غير عربية من عدة عائلات، من خلال التهجير القسري والإعدامات المستمرة". ووفقًا للمختبر، تُنفذ هذه الأعمال "من باب إلى باب".

كما هو معلوم، في الأيام الأخيرة أعلنت ميليشيات الدعم السريع (RSF) أنها سيطرت على الفاشر، عاصمة شمال دارفور بالسودان، من يد "المرتزقة والميليشيات". وقال قائد الجيش السوداني إن قواته انسحبت من المدينة "إلى مكان أكثر أمانًا". وقال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه منذ ذلك الحين هناك خطر متزايد من "انتهاكات وجرائم بدوافع عرقية" في المنطقة. وأضاف مكتب حقوق الإنسان في المنظمة أنه تم تلقي تقارير عن إعدامات جماعية على يد أفراد ميليشيا "الدعم السريع".