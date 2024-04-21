تونس والجزائر وليبيا: اجتماع "تشاوري" حول تكتل مغاربي جديد

من المقرر أن يعقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مع نظيريه الجزائري والليبي غذا الاثنين، "الاجتماع التشاوري الأوّل" من أجل بلورة تكتل مغاربي جديد، في ضوء الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي الذي يضم ايضا المغرب وموريتانيا.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فإن سعيّد وجه الدعوة إلى “الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، والرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، وذلك للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة".

وفي حين أنه لم يتم توجيه الدعوة إلى المملكة المغربية ولا إلى جمهورية موريتانيا لهذا الاجتماع الذي يحضر لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.

وفي بداية آذار/مارس، كان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر على “عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".

وخلال اللقاء بحث الرؤساء "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب" بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.