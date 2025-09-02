"كارثة جبل مرة" :انهيار أرضي يقتل أكثر من 1,000 سوداني ويمحو قرية بالكامل

قد يعجبك أيضًا -

انهيار أرضي دمر قرية كاملة في منطقة دارفور الغربية بالسودان، ولم ينجُ منه سوى شخص واحد فقط. وقد قُدِّر عدد القتلى بحوالي 1000 شخص في ما وصفته جماعة متمردة تسيطر على المنطقة يوم الاثنين بأنه من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للدول الأفريقية.

Sudan Liberation Movement/Army (SLM) / AFP

وقع الانهيار الأرضي يوم الأحد بعد هطول أمطار غزيرة في قرية ترسين بجبال مرة في وسط دارفور، بحسب ما أفادت حركة/جيش تحرير السودان.

وجاء في بيانهم: "تشير المعلومات الأولية إلى مقتل جميع سكان القرية، ويُقدر عددهم بأكثر من ألف شخص. ولم ينجُ سوى شخص واحد."

قالت المجموعة إن القرية “دُمرت بالكامل وسُويت بالأرض”. وهم يناشدون الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للمساعدة في انتشال الجثامين.

نعى مجلس السيادة الحاكم في الخرطوم "وفاة مئات السكان الأبرياء" في انهيار أرضي بجبال مرة، وقال في بيان إن "جميع الإمكانيات الممكنة" قد تمت تعبئتها لدعم المنطقة.

أصبح معظم إقليم دارفور الذي يعاني من النزاعات غير قابل للوصول إليه إلى حد كبير بالنسبة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وذلك بسبب القيود الشديدة والقتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.