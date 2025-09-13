فرحات مهني يطالب الرئيس الجزائري بإجراء استفتاء تقرير مصير القبائل، "وإذا استمر الإنكار سنعلن الاستقلال بشكل أحادي يوم 14 ديسمبر"

قد يعجبك أيضًا -

كشف رئيس حكومة القبائل المؤقتة (أنفاذ) فرحات مهني، عن توجيهه رسالة رسمية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يطالبه فيها "بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب القبائلي وتحديد مستقبل منطقة القبائل"، في خطوة تعكس مفارقة لافتة إذ تضع الجزائر أمام ذات المطلب الذي ترفعه بإصرار في قضية الصحراء المغربية وتتمسك به كخيار وحيد.

وشدّد مهني في توضيح خص به "الصحيفة"،على أن "الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجزائري خطوة محسوبة بعناية تندرج ضمن مقاربة قانونية وسلمية مسؤولة، تستند إلى مرجعيات راسخة في القانون الدولي وتستحضر تجارب الشعوب في نيل حقوقها المشروعة"، مشيرا إلى أن "المبادرة تمثل حلقة مركزية في مسار تاريخي متراكم يهدف إلى حسم مستقبل منطقة القبائل عبر الوسائل الديمقراطية"، لكنه حذّر في المقابل من أن تجاهلها أو التعامل معها بمنطق الإنكار والقمع سيدفع الحركة وبقرار لا رجعة فيه، إلى إعلان أحادي للاستقلال يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الوشيك، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية على الداخل الجزائري وعلى علاقاته الخارجية.

وتحمل الرسالة التي وجهه للرئيس الجزائري توقيع "فرحات آيت سعيد مهني"، تحت شعار "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل – MAK" وعنوانها "الرئاسة"، وموجهة مباشرة إلى "السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، أن موضوعها عبارة عن طلب لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب القبائلي حول مستقبل منطقة القبائل. وأضاف مهني أن السلطات الجزائرية لا يمكنها الادعاء بجهل هذا التطور، بعدما أقرت سفارتها في باريس بتسلم الرسالة بشكل رسمي، وهو ما يجعلها بحسب تعبيره، أمام اختبار حقيقي لإرادتها في التعامل مع المسألة القبائلية بمنطق الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بدل منطق القوة والإقصاء.

وتضمن الرسالة التي تتوفر عليها "الصحيفة"، أن مهني وباسم حركة تقرير المصير يعتبر من واجبه التوجه رسميا إلى الرئيس الجزائري لطلب تنظيم هذا الاستفتاء بشأن مستقبل منطقة القبائل السياسي، مستندا في مطلبه إلى عدة مرجعيات قانونية دولية، من بينها المادة الأولى الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 1514 الصادر في 14 \يسمبر/كانون الأول عام 1961، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول من عام 1966، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948، وإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية، إضافة إلى المادة 30 من الدستور الجزائري الصادر في فاتح نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020.

وأوضح مهني في نص الرسالة أن الطلب لا يجب أن يُفهم كعمل عدائي من طرف الحركة، بل هو مبادرة لحل مسألة وطنية قبائلية "تسمم الجزائر" منذ عقود طويلة.

واعتبر أن جذور القضية لا تعود فقط إلى سنة 1962 مع استقلال الجزائر، وإنما تمتد إلى ما بعد معركة إيشيريدن في يونيو 1857 حين جرى ضمّ منطقة القبائل إلى الجزائر الفرنسية دون موافقتها، مرورا بانتفاضتها المسلحة عام 1871 بقيادة "المقراني" والشيخ أحنّد.

وأضاف أن الشعب القبائلي رفض دوما أن تُفرض عليه هوية أو جنسية غير هويته، وهو السبب الذي دفعه للانخراط الواسع في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وهو المبدأ ذاته الذي يستمر في مواجهة ما أسماه "الجزائر ما بعد الاستعمار" منذ 1963.

وأشارت الرسالة إلى أن عدم ثقة منطقة القبائل في أي سلطة غير منبثقة عنها جعلها منذ أكثر من ستة عقود في حالة قطيعة مستمرة مع مؤسسات الدولة الجزائرية فهي لا تعترف بالدستور، ولا بالرئاسة ولا بالحكومة أو البرلمان، وتستمر في مقاطعة انتخاباته منذ 1999 على الأقل.

كما أنها لم تنخرط في أي توجهات سياسية للجزائر، سواء كانت اقتصادية أو لغوية أو دينية أو أيديولوجية، بل إن الخيارات الرسمية كانت دائمًا على النقيض من تطلعات الشعب القبائلي، حتى على مستوى السياسة الخارجية.

واتهم مهني السلطات الجزائرية بالعجز عبر عقود، عن تقديم أي حل إيجابي لهذه المسألة الوطنية، مشيرا إلى أن ما حصل عليه الشعب القبائلي من الرؤساء المتعاقبين لم يتعدّ الإنكار والقمع والفساد والتضييق.

وأكد أن لذلك عواقب خطيرة تمثلت، حسب الرسالة، في تكريس علاقة استعمارية جزائرية – قبائلية تشبه ما كان قائما إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وهو ما ظل عالقا منذ 1963 حين خاضت الجزائر حربا ضد قبائل حسين آيت أحمد وأكلي محند أولحاج، وفي فقدان الجزائر لمصداقيتها دوليًا، حيث برز التناقض بين دفاعها عن حق الشعوب في تقرير المصير خارج حدودها وقمعها لهذا الحق بوحشية داخل أراضيها، إضافة إلى تغذية حالة عدم استقرار سياسي داخلي تحول دون أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي.