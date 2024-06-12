تقرير : هذا موعد تأدية الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، سوف تؤدي اليمين الدستورية بعد نهاية عطلة عيد الأضحى.

وقالت قناة "إكسترا نيوز"، نقلا عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع، إن مدبولي "يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، من الخبرات الوطنية دوليا ومحليا"، وأضاف المصدر أن "حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم مدبولي استقالة الحكومة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قبلها بدوره، وكلفه فورا بتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وتابع البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".