ماذ ا يعتي أن ينضم حزب "أومكونتو وي سيزوي" الجنوب افريقي إلى "الأصوات" الداعمة للحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء؟

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ماذا يعني أن ينضم حزب "أومكونتو وي سيزوي" (MK) الجنوب افريقي (ثالث قوة سياسية في البرلمان بـ 58 مقعدًا)؟ وهي يمكن أن يضغط على الحكومة الرسمية لجنوب افريقيا لإعادة النظر في موقفها من مسألة الصحراء؟

حيث بادر الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، دعمه الرسمي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مشيرا إلى أن هناك "موجة متصاعدة من التأييد الإفريقي والدولي للمبادرة المغربية"، مشددا على أن الحكم الذاتي يمثل، بحسب قيادة الحزب، "مسارا واقعيا وذا مصداقية يحقق السيادة المغربية ويضمن لسكان الصحراء حكما محليا موسعا".

ويُرتقب أن يُثير هذا التحول الجديد جدلا في الأوساط السياسية الجنوب إفريقية، خاصة في ظل الانقسام التاريخي حول الملف، وتوجه بعض التيارات نحو إعادة تقييم الموقف الرسمي في ضوء التحولات الجيوسياسية الجارية داخل القارة الإفريقية وخارجها.

غير أن هذه التحولات تحمل في طياتها إيجابيات للرباط أكثر من السلبيات، ففتح حزب "زوما" النقاش من جديد في ملف الصحراء، بدل الاكتفاء بـ"الدعم الأعمى" لأطروحة الانفصال التي تتبنها جبهة البوليساريو من طرف أغلب التيارات السياسية في جنوب إفريقيا، قد يؤدي إلى تغيير العديد من القناعات، خاصة أن هذا الموقف من حزب يتزعمه رئيس سابق للبلاد، يحمل مؤشرات عن بداية اختراق دبلوماسي مغربي مهم في هذا البلد الذي يحظى بتأثير بارز على مستوى القارة الإفريقية.

وكتبت صحيفة "فانغورد" أن البيان الذي أصدره زوما بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حمل إشادة صريحة بالمبادرة المغربية، واعترافا بالسياق "التاريخي والقانوني الذي يؤسس لمغربية الصحراء"، معتبرا أن "الجهود التي تبذلها الرباط لاستكمال وحدتها الترابية تتماشى مع مبادئ الحزب في الدفاع عن وحدة وسيادة الدول الإفريقية".

وأشار زوما إلى أن "الحزب أصدر وثيقة سياسية جديدة بعنوان شراكة استراتيجية من أجل وحدة إفريقيا، والتحرر الاقتصادي، والسلامة الترابية، تؤكد أن الصحراء كانت جزءا لا يتجزأ من المغرب قبل الاستعمار الإسباني، مستشهدا بولاء القبائل الصحراوية التاريخي للعرش العلوي كدليل على السيادة المغربية قبل الاحتلال".

وتضمنت الوثيقة، حسب صحيفة "فانغورد"، توصيفا لمسيرة "الخضراء" عام 1975 باعتبارها "حركة تحرر سلمية وغير عنيفة"، و"فعلا سياديا من أفعال إنهاء الاستعمار"، ما يعكس التوجه الأيديولوجي الجديد للحزب تجاه القضايا الترابية في القارة.

كما أكد زوما أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لا تضمن فقط حلا سياسيا مستداما، بل تقدم أيضا نموذجا للتنمية والاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعمها كإطار عملي لإنهاء أحد أطول النزاعات في القارة الإفريقية.

ويأتي هذا الموقف ليمثل تحولا لافتا في توجهات جزء من النخبة السياسية في جنوب إفريقيا، التي ظلت لسنوات تلتزم موقفا داعما لجبهة البوليساريو، ما يعكس تغيرا تدريجيا في موازين المواقف داخل هذا البلد ذي الوزن الدبلوماسي القاري.

واعتبر مراقبون أن اللقاء الذي جمع زوما بالملك محمد السادس عام 2017، والذي كسر الجليد بين الرباط وبريتوريا، كان بداية لإعادة رسم العلاقات بين الطرفين، وهو ما تعزز لاحقا بفتح قنوات دبلوماسية وبراغماتية بين مسؤولي البلدين.