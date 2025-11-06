بعد المجازر المروعة ..الدعم السريع توافق على وقف إطلاق نار

أعلنت ميليشيا "قوات الدعم السريع" (RSF) في السودان، التي تخوض قتالًا مع الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف، موافقتها على وقف إطلاق النار الإنساني المقترح من قبل "اللجنة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات ومصر.

وجاء في بيان الميليشيا:"نؤكد موافقتنا على الدخول في وقف إطلاق النار الإنساني الذي اقترحته اللجنة الرباعية، ونتطلع إلى تنفيذ الاتفاق والبدء في مناقشة الترتيبات الخاصة بوقف القتال والمبادئ التي ستقود العملية السياسية المقبلة."

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من مجزرة مروعة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، التي قُتل فيها مئات المدنيين، بحسب منظمات حقوقية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الصراع بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في أبريل\نيسان 2023.

ورغم إعلان الميليشيا موافقتها، لم يتضح بعد ما إذا كان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ فعليًا، فيما لم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي حتى الآن.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الوسطاء الإقليميين والدوليين يسعون إلى تثبيت هدنة مؤقتة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، خصوصًا في دارفور والعاصمة الخرطوم.

وترى اللجنة الرباعية أن هذه الخطوة تشكل بداية لمسار سياسي أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق حوار شامل بين الأطراف المتحاربة حول مستقبل السودان.

لكن محللين حذروا من أن وقف إطلاق النار، إن تحقق، قد يكون هشًا ومؤقتًا في ظل انعدام الثقة بين الجانبين وفشل محاولات سابقة للتوصل إلى هدنة دائمة.