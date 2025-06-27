الجزائر: أحكام قضائية ضد قياديين في جبهة الإنقاذ بتهمتي "المسّ بوحدة الوطن واستخدام جراح المأساة الوطنية"

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قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائر، بالحبس النافذ لمدد تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد، وأنزلت المحكمة عقوبة الحبس 4 سنوات مع التنفيذ ضد 6 من الموقوفين، هم: علي بن حجر، ويوسف بوبراس، وأحمد الزاوي، ونصر الدين تركمان، ومحفوظ رحماني، وبدر الدين قرفة. ودانت بالحبس 3 سنوات مع التنفيذ 9 آخرين، هم: مرزوق خنشالي، ومبروك سعدي، وحشماوي بن يمينة، ومكي سي بلحول، وشمس الدين برحال، وقدور بوتشيش، وكمال كانون، وحمزي مولود، وعيسى محمد.

وشملت الأحكام الحبس النافذ لمدة سنتين ضد الناشط الإسلامي بلقاسم خنشة، والحبس المؤبد غيابياً ضد الناشطين إبراهيم غربي، ولخضر عزيزي. وأكثر المتهمين شهرةً علي بن حجر، الذي تزعم تنظيماً مسلحاً في أواسط التسعينيات سمّاه «جماعة الدعوة والجهاد»، وأعلن بنفسه حلّه عام 1997 في إطار ما عُرف آنذاك بـ"الهدنة مع الذراع المسلحة لجبهة الإنقاذ"، التي أفضت مطلع عام 2000 إلى عفو عن 6 آلاف مسلّح.

وقد اعتقلهم الأمن في عام 2023 إثر نشرهم بياناً على الإنترنت يتعاطى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، رأت فيه السلطات محاولة لبعث الحزب بعد 33 سنة من حلّه.

واستمرت محاكمة عناصر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة" الـ18 لمدة 10 ساعات كاملة، تخلّلها شعور بالأمل في تبرئتهم من التهم في بدايتها، ويأس عند اقترابها من النهاية، حين التمس ممثل النيابة الحبس 12 سنة مع التنفيذ بحق الموقوفين الـ16، والمصير الأبدي خلف القضبان لشخصين متهمين "هاربين من القضاء"، وفق تقرير النيابة بشأن الملف.

كما طالب البيان بالإفراج عن علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة» السابق، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام، وكذلك إطلاق سراح حوالي 200 من نشطاء الحراك الشعبي، الذين يعتبرهم الحقوقيون معتقلين سياسيين، بينما تنفي السلطات هذه الصفة عنهم.

كما ظهرت إشارات إيجابية لفائدة المتهمين عند انطلاق المحاكمة، لما أعلنت هيئة المحكمة التخلي عن التهمة الجنائية «إنشاء تنظيم إرهابي" التي وُجهت لكل القياديين الإسلاميين، وأبقت جنحتي "المسّ بوحدة الوطن" و"استخدام جراح المأساة الوطنية والاعتداد بها". ويُقصد بها "توظيف الآلام التي خلّفها الإرهاب خلال تسعينات القرن الماضي لتحقيق مكاسب سياسية»، حسب المفهوم الذي تتضمنه هذه التهمة في "قانون المصالحة والسلم" الذي أصدرته السلطات عام 2006 لطيّ صفحة الاقتتال الدامي مع الجماعات ، الذي ترى أن"جبهة الإنقاذ" هي المتسبّب الوحيد فيه.