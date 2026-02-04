علاقة مع ممثلة إسرائيلية وشخصية مثيرة للجدل: من هو سيف الإسلام القذافي ؟

قُتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم في منزله بمنطقة الزنتان غرب ليبيا على يد مسلحين مجهولين. لكن من هو هذا الرجل الذي ظل اسمه مرتبطًا بالسلطة والنفوذ في ليبيا لعقود؟

الميلاد والنشأة

وُلد سيف الإسلام في 25 يونيو 1972 في طرابلس، وهو الابن الأكبر من زوجة القذافي الثانية. نشأ في بيئة سياسية قوية، حيث كان والده يهيمن على السلطة في البلاد لأكثر من أربعة عقود.

التعليم والمسيرة الأكاديمية

تخرج سيف الإسلام في عام 1995 من جامعة الفاتح في طرابلس في الهندسة المعمارية، ثم أكمل دراسته في الخارج، حيث حصل على شهادة إدارة أعمال في فيينا، ودرجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد عام 2008، ليصبح من أكثر أبناء القذافي تعليماً وتأهيلاً أكاديمياً.

النشاط السياسي

لم يشغل سيف الإسلام منصباً رسمياً في الحكومة، لكنه كان قيادياً مؤثراً داخل النظام، شارك في مفاوضات خارجية وقضايا داخلية بارزة، وكان يُنظر إليه كوجه شبابي متعلم يمثل النظام على المستوى الدولي.

الثورة الليبية 2011 وما بعدها

مع اندلاع الثورة عام 2011، صدرت بحقه مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

بعد سقوط النظام، اعتُقل في نوفمبر 2011، وحُكم عليه غيابياً بالإعدام في 2015، قبل أن يُفرج عنه في 2017 بموجب قانون للعفو.

في 2021، قدّم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن مشاركته لم تُستكمل بسبب خلافات قانونية وسياسية.

حياة شخصية واهتمامات

عُرف سيف الإسلام بحبه للحياة البرية، حيث كان يربي نمرين كحيوانات أليفة، ويهوى الصيد بالصقور. كما عُرف بأسلوب حياته المترف واهتمامه بالشؤون الثقافية والاجتماعية.

كما هو معروف، كان سيف الإسلام القذافي على علاقة عام 2006 مع نجمة مسلسل "شيمش" أورلي وينرمان. في عام 2011، بعد أن تم القبض على القذافي الأب خلال الانتفاضة في ليبيا، دعت اورلي مبعوث الرباعية لشؤون الشرق الأوسط، توني بلير، لإنقاذه من حكم الإعدام المتوقع له. كما هو معروف، هذا لم يحدث.

مقتله

في 4 فبراير 2026، قُتل سيف الإسلام داخل منزله في الزنتان على يد أربعة مسلحين مجهولين فرّوا بعد الهجوم. هذه الحادثة تأتي في ظل توتر سياسي مستمر في ليبيا منذ 2011، وقد تفتح الباب لتغيرات جديدة في المشهد السياسي.

