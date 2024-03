"جوعتنا يا سيسي" .. اعتقال العشرات في الإسكندرية بسبب تظاهرهم رفضاً للغلاء

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الأمن المصري إعتقل عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية تحت شعار "جوعتنا يا سيسي"، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي المدينة الساحلية.

وأفادت الشبكة المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك" إنها رصدت - بحسب مصادر قانونية - التحقيق مع عشرات المواطنين البسطاء في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة "أبيس" بالإسكندرية ممن ألقي القبض عليهم ظهر أمس، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة.

وقالت الشبكة، تم تفريق قوات الأمن التظاهرة المناوئة للسيسي، ونقل المقبوض عليهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية لاستجوابهم، واتخاذ قرار بشأنهم؛ إما بإخلاء السبيل أو إحالة البعض منهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

وأعربت الشبكة عن إدانتها لهذه الاعتقالات التي جرت بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة رفضها إحالة أي منهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، في ظل معاناة ملايين المصريين من أوضاع معيشية صعبة وقاسية بفعل موجة التضخم والغلاء.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاركة العشرات في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب في الإسكندرية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: "جوعتنا يا سيسي"، و"ارحل يا عواد" و"الشعب والشرطة والجيش يد واحدة".

https://twitter.com/i/web/status/1768746898238652510