من أجل الدفاع عن مصالحها في الولايات المتحدة: الجزائر تتعاقد مع مكتب "BGR Group" المقرب من إسرائيل

تعاقدت الجزائر مع مكتب "BGR Group"، المعروف بقربه من إسرائيل، من أجل الدفاع عن مصالحها في الولايات المتحدة. وقد بلغت قيمة العقد 720,000 دولار سنويًا، بحسب ما كشفت عنه مجلة “جون أفريك” الفرنسية، وأشارت إلى أن "توقيع الجزائر لعقد مع هذه الشركة، يثير الدهشة نظرا للمواقف التي تُعلن عنها الجزائر بخصوص القضية الفلسطينية، ولا سيما أن السلطات الجزائري يتردد دائما أنها يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويصف إسرائيل بالعدو الصهيوني ويرفض أن تكون له أي علاقة مع إسرائيل أو مع الأطراف التي لها صلة وثيقة بإسرائيل".

ويأتي هذا العقد الجديد بين الجزائر و"BGR" بعد قرابة شهرين من وفاة السيناتور الجمهوري السابق جيمس إينهوف، في 9 يوليوز الماضي، الذي كان معروفا بدفاعه عن مصالح الجزائر والبوليساريو، وعن إسرائيل.

ووفق المصدر نفسه، فإن العقد الموقع بين الجزائر و”BGR Group” بإشراف من سفير الجزائر لدى واشنطن، صبري بوقادوم، دخل إلى حيز التنفيذ ابتداء من العاشر من شتنبر/أيلول الجاري. وتتزامن الخطوة مع رغبة الجزائر في التقارب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى جانب قرب المكتب من إسرائيل، فإن مؤسسه المشارك، الحاكم السابق لولاية ميسيسيبي، هالي ريفز باربور، يعد عضوًا في الحزب الجمهوري. وبذلك تستعد الجزائر لاحتمال فوز الملياردير الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، التي ستجرى في 4 نونبر.

وكانت الجزائر قد وقعت سابقًا، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، أي بعد عشرة أشهر من وصول ترامب إلى البيت الأبيض، عقدًا مع شركة الضغط "Keene Consulting Services" بقيمة 360,000 دولار، وهي شركة يديرها ديفيد كين، وهو عضو في الحزب الجمهوري.

ومع ذلك، لم يمنع هذا الاتفاق المغرب من تحقيق نجاحات دبلوماسية في واشنطن، منها اعتراف إدارة ترامب في 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، ورفع الحظر الذي فرضه بعض النواب الديمقراطيين في بداية ولاية الرئيس جو بايدن على دراسة صفقات الأسلحة التي أبرمتها المملكة تحت إدارة ترامب.