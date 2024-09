المغرب يبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء مركبات تكتيكية ثقيلة قادرة على العمل في الصحراء

أعلنت شركة "أوشكوش للدفاع"، إحدى شركات مجموعة "أوشكوش كوربوريشن" المدرجة في بورصة نيويورك، في بيان، أنها تلقت طلب شراء مباشر لتوريد جرارات نقل المعدات الثقيلة HET A1 ومقطورات 635NL إلى شركة Optimum Vehicle Logistics (OVL) ومقرها ميلووكي، ويسكونسن، مبرزة أن سيتم تسليم أنظمة HET A1 للقوات المسلحة الملكية المغربية.

