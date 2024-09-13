المغرب يبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء مركبات تكتيكية ثقيلة قادرة على العمل في الصحراء

أعلنت شركة "أوشكوش للدفاع"، إحدى شركات مجموعة "أوشكوش كوربوريشن" المدرجة في بورصة نيويورك، في بيان، أنها تلقت طلب شراء مباشر لتوريد جرارات نقل المعدات الثقيلة HET A1 ومقطورات 635NL إلى شركة Optimum Vehicle Logistics (OVL) ومقرها ميلووكي، ويسكونسن، مبرزة أن سيتم تسليم أنظمة HET A1 للقوات المسلحة الملكية المغربية.

https://x.com/i/web/status/1834314788312416262 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأورد الموقع الرسمي للشركة أن جرار HET A1 يوفر عمليات نقل بعيدة المدى، ونقل محلي، وعمليات الإخلاء من أجل الصيانة للمعدات الأساسية الثقيلة، مثل الدبابات والمركبات المدرعة ومركبات الاسترداد، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

ونقلت الشركة عن بات ويليامز، مدير البرامج في "أوشكوش للدفاع، قوله "نحن سعداء بالعمل مع شركة Optimum Vehicle Logistics، موزعنا الحصري في المملكة المغربية، لتزويد المملكة بمركبات تكتيكية ثقيلة إضافية لدعم جهود تحديث دبابات M1 أبرامز".

وأضاف المتحدث نفسه أن هذا العقد "يعزز التزامنا بالشراكة مع شركائنا الدوليين لتعزيز قدراتهم وتطوير العمل المشترك"، وأبرزت الشركة أنه من المتوقع أن تبدأ عملية تسليم أنظمة HET A1 في صيف عام 2025، أي بعد أقل من عام من الآن.

وفي أواخر عام 2023 توصلت القوات المسلحة الملكية المغربية بالجيل الحديث من دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تحمل الاسم التقني "M1A2 SEPv3"، من أجل تعزيز القدرات البرية للجيش المغربية، وزيادة قوة الردع، وفق ما أكده موقع "شيبارد ميديا" العالمي المتخصص في صفقات التسلح.

وحسب ما أورده المصدر نفسه في ديسمبر/كانون الأول المنصرم ، فإن المغرب توصل بعدد من الدبابات الأمريكية المتطورة من طراز "أبرامز" في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية علمت على نقل تلك الدبابات الجديدة إلى الأقاليم الصحراوية وفق ما أظهرته صور تم التقاطها لعملية النقل.

وأوضحت الصحيفة حينها أن حصول المغرب على هذا النوع المتطور من دبابات "أبرامز" يشير إلى الطلب المتزايد والمرتفع على هذه الألية العسكرية التي يستخدمها الجيش الأمريكي، خاصة بعدما أدخلت شركة "جينرال ديناميك لاند سيستيمز" العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة التي زادت من فاعلية هذه الدبابة.