تقرير: إدارة دونالد ترامب ترخص بتمويل مشاريع أميركية في الصحراء المغربية

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منحت وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) الضوء الأخضر لمؤسسة تمويل التنمية الأميركية (DFC) للشروع في تمويل مشاريع تنموية في الصحراء المغربية. بحسب ما أوردته صحيفة "أفريكا إنتلجنس"، مشيرة إلى أنه"شرعت المؤسسة في إجراء مشاورات مع عدد من البنوك والشركات المغربية لاختيار المشاريع ذات الأولوية وجدوى الاستثمار، في إطار خطة لتعبئة نحو 5 مليارات دولار من التمويلات المبرمجة".

وكشفت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتحرك لتفعيل الجانب الاقتصادي الموقع مع المغرب، وذلك من خلال السماح رسميًا بتمويل مشاريع أميركية في الصحراء المغربية.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رغم احتفاظها بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، اختارت تجميد التفعيل المالي للاتفاق، ولم تسمح بإنجاز أي مشاريع على الأرض طوال السنوات الأربع المنصرمة من ولايتة الحزب الديمقراطي.