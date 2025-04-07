طرد سفير إسرائيل من اجتماع بمقر الاتحاد الافريقي

أفادت وسائل إعلام في إثيوبيا، اليوم (الاثنين)، عن طرد السفير الإسرائيلي لدى البلاد إيلي أدامسو من مقر الاتحاد الأفريقي بعد رفض الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع السنوي عقب حضوره الحدث.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القضية قائلة: "إنهم غاضبون لأنه في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، والذي دُعي إليه السفير الإسرائيلي في أديس أبابا، اختار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من جيبوتي إدخال عناصر سياسية معادية لإسرائيل. وهذا السلوك غير المقبول يضر في المقام الأول بذكرى القتلى ويشير إلى نقص أساسي في فهم تاريخ الشعب الرواندي والشعب اليهودي".

وأضافوا أن "وزارة الخارجية ستتخذ الخطوات الدبلوماسية اللازمة أمام الجهات المعنية لتوضيح مدى الجدية التي ننظر بها إلى الحدث".