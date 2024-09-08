الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية

ووفقا للجنة الانتخابات حصل تبون على نحو 95 بالمئة من الأصوات التي بلغت خمسة ملايين و320 ألف صوت من 24 مليون ناخب

i24NEWS
i24NEWS
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صورة نشرتها صفحة الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، تظهر الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون وهو يدلي بصوته في الجزائر العاصمة في 7 سبتمبر 2024.
صورة نشرتها صفحة الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، تظهر الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون وهو يدلي بصوته في الجزائر العاصمة في 7 سبتمبر 2024.ALGERIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE / AFP

فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

ووفقا لرئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فقد حصل المرشح شريف على 3.17 بالمئة من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش على 2.16 بالمئة.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر مشاركة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب.

وأوضح شرفي أنه "من أصل 5 مليون و630 ألف صوت مسجل، حصل تبون على 5 مليون و320 ألف صوت، أي 94.65 بالمئة من الأصوات.

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