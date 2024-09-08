الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية

فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

ووفقا لرئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فقد حصل المرشح شريف على 3.17 بالمئة من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش على 2.16 بالمئة.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر مشاركة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب.

وأوضح شرفي أنه "من أصل 5 مليون و630 ألف صوت مسجل، حصل تبون على 5 مليون و320 ألف صوت، أي 94.65 بالمئة من الأصوات.