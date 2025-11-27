تقرير: إحباط مخطط ايراني لاستهداف سفارتي إسرائيل في أوغندا والسنغال

أفادت قناة إيران إنترناشونال أن معلومات حصرية حصلت عليها كشفت عن إحباط مخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان يستهدف تنفيذ هجمات على سفارتي إسرائيل في كل من أوغندا والسنغال بواسطة قنبلة يدوية. وذكرت القناة أن العملية فشلت بعد أن تمكنت السلطات الأوغندية من رصد المنفّذ واعتقاله قبل تنفيذ الهجوم.

I24NEWS

وبحسب التقرير، فإن عنصرًا باكستانيًا في فيلق القدس يُدعى زاهد جوّاد تولّى تجنيد مواطن أوغندي لتنفيذ الهجوم، وطلب منه تصوير مباني السفارتين وجمع معلومات ميدانية. وظهر المواطن الأوغندي في مقطع فيديو حصري، مؤكّدًا أن أفراد الشبكة الإيرانية أرسلوا له صورة لقنبلة عبر تطبيق "واتساب"، وطلبوا منه شراء سلاح مماثل، بينما كانوا يطلقون عليه اسم "رامبو".

مصدر مطّلع قدّم للقناة أسماء ثلاثة إيرانيين ينتمون لخلية التخطيط، وهم: ميسام سهرايي، رضا غوبدي، وعباس محمد نعيم، وجميعهم يعملون ضمن الوحدة 840 في فيلق القدس، وهي وحدة مكلّفة بتنفيذ عمليات خارجية ضد معارضين للنظام واهداف إسرائيلية وأميركية.

وأضاف المصدر أن عملية التجنيد جرت وفق أسلوب "وكيل داخل وكيل"، حيث استعان الحرس الثوري بأفراد من جنسيات مختلفة لتقليل احتمال كشف الدور الإيراني المباشر، مشيرًا إلى مشاركة عنصر بنغلادشي في جمع المعلومات داخل أوغندا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر في شركة "ماهان إير" أن الحرس الثوري استخدم طائرات شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة Fars Qeshm Air لنقل أسلحة إلى دول أفريقية، بهدف استخدام القارة كممر لإيصال الدعم العسكري إلى الحوثيين في اليمن. وتظهر بيانات FlightRadar24 رحلات موثّقة للطائرة بين بندر عباس وعنتيبي خلال السنوات الماضية.

ويشير التقرير إلى أن طهران لجأت إلى دول شرق أفريقيا كخط بديل لنقل السلاح بعد فقدانها للمسار السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، ما قيّد قدرتها على دعم حلفائها عبر الأراضي السورية.