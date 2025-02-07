وزيرة الثقافة والتراث الفرنسية تشرف غدا السبت على إفتتاح أول مركز ثقافي فرنسي بالصحراء المغربية

من المرتقب أن تشرف وزيرة الثقافة والتراث الفرنسية رشيدة داتي مع نظيرها المغربي وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، غدا السبت، في مدينة العيون بالصحراء المغربية، على افتتاح مركز “الأليانس فرانسيز” الثقافي، في خطوة تعكس رغبة البلدين في تعميق التعاون الثقافي والتعليمي، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للحوار الثقافي بين المغرب وفرنسا.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه في الصحراء المغربية، ويمثل "جزءًا من استراتيجية فرنسا لتعزيز حضورها الثقافي والدبلوماسي بالصحراء المغربية، خاصة بعد إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه في يوليوز/تموز المنصرم"، ويأتي افتتاح “الأليانس فرانسيز" بالعيون في سياق إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن نية باريس تعزيز وجودها القنصلي والثقافي في الصحراء المغربية، مما يعكس تطور الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة.

وسيوفر مركز “الأليانس فرانسيز” بالعيون برامج تعليمية وثقافية متنوعة لسكان المدينة وباقي الأقاليم الجنوبية، مما يعزز مكانة العيون كمركز ثقافي ودبلوماسي إقليمي.