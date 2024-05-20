السودان: اتفاق على إنهاء الحرب وتأسيس دولة "علمانية"

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد النور، وقائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال" عبد العزيز الحلو، ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس "دولة علمانية تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير بشروط للجماعات السودانية.

ونصّ "إعلان نيروبي"، الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس "دولة علمانية" غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى "إعلان نيروبي" ما أطلق عليها "الشعوب السودانية"، "حق تقرير المصير"، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.