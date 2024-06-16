المجلس الأعلى للإعلام المصري يهدد بحجب المنصات الرقمية المخالفة لـ"ضبط" الإعلام الرقمي

أمهل المجلس الأعلى للإعلام المصري 3 أشهر للمنصات الرقمية والفضائية لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص، وهدد بحجب المنصات التي لا تلتزم بالقواعد والمعايير.

ويشمل القرار منصات مثل "برايم فيديو" التي تم استدعاء ممثلها بعد رصد محتوى "لا يتناسب مع القيم الدينية".

ويُرجع البعض خطوة المجلس إلى سياق تنظيم عمل المنصات الرقمية، بينما يرى آخرون أنها محاولة لتقييد حرية التعبير.

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة تتولى تنظيم شؤؤن الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها في مصر.

وأخطر المجلس جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وحسب بيان المجلس الأعلى، المنشور على حسابه على فيسبوك، فقد بادرت بعض المنصات بالتقدم لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص.

بينما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، مما دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، "خلال ثلاثة أشهر" من تاريخه.