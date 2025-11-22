هجوم مروع في نيجيريا:مسلحون يختطفون 303 طفلا مسيحيا

اختُطف 303 طلاب و12 معلمًا من مدرسة كاثوليكية على يد مسلحين الليلة الماضية (الجمعة والسبت) خلال هجوم على مؤسسة سانت ماري في ولاية النيجر، نيجيريا. وتتراوح أعمار الطلاب، من ذكور وإناث، بين 10 و18 عامًا.

وقعت عملية الاختطاف في مدرسة مجتمع بابيري النائية في النيجر، بعد أربعة أيام من اختطاف 25 تلميذاً في ظروف مشابهة في بلدة ماجا المجاورة بولاية كبي، التي تبعد 170 كيلومتراً.

حتى الآن، لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن عمليات الاختطاف، وأفادت السلطات بأن وحدات تكتيكية انتشرت إلى جانب صيادين محليين في محاولة لتحديد مكان الأطفال وإنقاذهم.

تواجه نيجيريا حالياً موجة مقلقة من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة تضر بالسكان المدنيين الضعفاء وتقوم بعمليات اختطاف جماعية بهدف الحصول على فدية. كما تعاني البلاد من هجمات بدوافع دينية ومن مواجهات عنيفة أخرى تنبع من التوترات المجتمعية والإثنية، وكذلك من نزاعات بين المزارعين ورعاة المواشي حول الوصول المحدود للأراضي وموارد المياه.