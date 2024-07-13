رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن انسحابها من انتخابات الرئاسة احتجاجاً على العملية التي "تفتقر إلى حرية الترشح التام"

أعلنت السياسية الجزائرية لويزة حنون في بيان، اليوم السبت، انسحابها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ايلول الوشيك، احتجاجاً على العملية الانتخابية التي "تفتقر إلى حرية الترشح التام"،مشيرة إلى أن "قرار سحب ترشحها اُتخذ بإجماع من قبل أعضاء المكتب السياسي لحزب العمال الذي تتزعمه بعد اجتماع طارئ، معتبرة أن العملية الانتخابية: "لا تسمح للمواطنين بممارسة احتكامهم الحر".

وتابعت "أثبتت حملة جمع تزكيات الناخبين، الفشل التام للمنظومة الرقمية للهيئة المستقلة والإدارية والتنظيمية، التي تم تطبيقها دون تجربة أو تحضير مسبق على مستوى مكاتب البلديات، ومكاتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما أدى إلى إقصاء مئات الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية".

وطالب البيان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإعلان عن "تدابير تهدئة سياسية واجتماعية، والتكفل بالمسائل الشعبية والعمالية ذات الطابع الاستعجالي". وأعلنت في بيان وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الداعمة لترشحها، والحملة الانتخابية، ومقاطعة عملية التصويت المرتقبة في 7سبتمبر/ايلول الوشيك، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن تكون جزءاً من عملية انتخابية لا تكرس حرية الترشح التام".

ويأتي قرار حنون الانسحاب من السباق الرئاسي، غداة إعلان تبون ترشحه لخوض الانتخابات سعياً للفوز بـ"فترة ثانية في منصبه".

ونالت حنون ترشيح حزبها في مايو/ايار المنصرم، وسبق لها أن انسحبت من انتخابات الرئاسة في 1999، وشاركت كأول امرأة عربية في انتخابات الرئاسية 2004، ثم لم تستطع للترشح في 2009، بسبب عتبة التوقيعات التي اشترطت وقتها في قانون الانتخابات، ثم عادت للمشاركة في انتخابات 2014.

ويبقى في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، إضافة إلى تبون، كل من زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وبلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لـجبهة القوى الاشتراكية.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المترشحين "جمع ما لا يقل عن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 50 ألف توقيع فردي من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية يجمعونها من 29 ولاية أو أكثر، على ألا تقل التوقيعات في كل ولاية عن 1200 توقيع".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن، الخميس المنصرم، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، حسبما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية. ونقلت الرئاسة الجزائرية في صفحتها على منصة فيسبوك، عن تبون، قوله في حوار تلفزيوني: "نزولاً على رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، آن الآوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة (فترة رئاسية) ثانية وفق ما يسمح به الدستور".وأضاف: "إذا الشعب قرر التزكية أهلاً وسهلاً، وإلا أكون قمت بواجبي أو جزء من الواجب، ومن يأتي يكمل الانتصارات التي كانت كلها انتصارات الشعب".