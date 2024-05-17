تونس: الحكم بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن محكمة الاستئناف أيّدت، اليوم الجمعة، حكماً ابتدائياً بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي(82 عاما)، ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه لتبرعات مالية من جهة أجنبية.

وقال راشد الغنوشي المعتقل في سجن المرناقية،في رسالة إلى أحد القضاة، يعلمه فيها رفضه المثول أمامه، مبيناً أن القضاء يستخدم "لأغراض وغايات سياسية" وقالت حركة النهضة في بيان إنّ "رئيس الحركة دوّن الرسالة أخيراً من سجنه على ورقة الاستدعاء التي وصلته من القاضي، في واحدة من القضايا الكثيرة التي حركتها السلطات التونسية ضده".

وجاء في الرسالة: "بعد التحية والاحترام لصفتكم القضائية، آسف أن أعلمكم رفضي المثول بين يدي جنابكم". وأضاف "كم كنت أتمنى لو كنت قادراً على ذلك، لأني على تمام القناعة ببراءتي وبراءة الحزب من العمل السري والعنف، فأنا قد أمضيت نصف قرن دفاعاً عن الإسلام السمح بعدله ورحمته".

وأوضح راشد الغنوشي "كنت أتمنى لو توفر الحد الأدنى من المحاكمة العادلة، حيث يأمن المتقاضيان والقاضي نفسه على أنفسهم، حيث يكون القانون والضمير هما راية القاضي. ولكن للأسف يعيش السادة القضاة تحت سيف التهديد من أعلى سلطة في البلاد لأن من يبرئهم منهم فهو منهم. وقد تجاوز الأمر التهديد إلى الفعل والمحاكمة لعشرات من النخب وخيرة قضاة تونس".