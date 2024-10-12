قوات الدعم السريع تعلن حظرا للصادرات السودانية إلى مصر، وتدعوها لوقف"التدخل في الشؤون السودانية"

قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان على منصة (أكس)، إن قواته تحذر الحكومة المصرية وأجهزتها مما أسماه "التمادي في التدخل السافر في الشؤون السودانية"، ودعا من أسماهم "بعض الأشقاء" لحض الجانب المصري لوقف تدخلاته الداعمة عسكريا للجيش، فيما أعلن حظراً للصادرات السودانية إلى مصر.

وتعزيزاً لاتهامات قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي" لمصر بقصف قواته بالطيران الحربي التابع للجيش المصري، التي نفتها وزارة الخارجية المصرية بشدة، أعلنت "قوات الدعم السريع مقاطعة تجارية شاملة مع مصر"، وقررت وقف الصادرات السودانية إليها.

وفي السياق حذّر القيادي بقوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق المك أبو شوتال، في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، التجارَ في مناطق سيطرة "قوات الدعم السريع"، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقاً لقرار صادر من المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع.

وقال أبو شوتال: "لو صدّر (التجار) فنجان صمغ عربي، أو فولاً سودانياً، أو بهيمة (حيواناً) لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدواً صريحاً"

ويصدر السودان إلى مصر سلعاً زراعية وحيوانية، تشمل «الفول السوداني، والصمغ العربي والجمال والضأن» وغيرها، وهي سلع تنتج في الغالب بمناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، بجانب الصحراء التي تعبرها الشاحنات وقوافل الإبل المتجهة إلى مصر.